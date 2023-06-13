اليوم السابع
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ترامب يصل فلوريدا للمثول أمام المحكمة اليوم

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 02:01 ص
ترامب يصل فلوريدا للمثول أمام المحكمة اليوم ترامب
أحمد علوى

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وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب  إلى فلوريدا، حيث من المقرر أن يمثل أمام المحكمة اليوم الثلاثاء الـ 13 من يونيو.

 وعرضت قنوات تلفزيونية محلية على غرار "سي إن إن" و"فوكس نيوز"، بثا مباشرا لهبوط طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الشخصية والتي تحمل اسمه في مطار المدينة.

وتم استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في مدينة ميامي يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات رسمية للإعلان عن التهم الموجهة إليه وإتاحة الفرصة له للرد عليها.

كما سيتم تحديد إجراءات الحجز الاحتياطي والجدول الزمني للجلسات القضائية اللاحقة.

ويواجه ترامب 37 تهمة جنائية تتعلق بحيازة وثائق سرية وعرقلة سير العدالة، وإصدار بيانات كاذبة، يمكن أن تصل عقوبتها إلى 400 عام من السجن.

وبحسب السجلات، احتفظ ترامب بوثائق سرية تتضمن أسرارا نووية بعد مغادرته البيت الأبيض، كما تتضمن الوثائق معلومات تتعلق بالأنشطة العسكرية للدول الأجنبية والولايات المتحدة، وتضمنت تفاصيل حول قدرات نووية لدولة أجنبية.

 

 


ترامب

محاكمة ترامب

فلوريدا



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