ترامب تعليقا على مثوله أمام المحكمة: هذا أحد أكثر الأيام حزنا فى تاريخ أمريكا

وكالات

قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، تعليقا على مثوله أمام المحكمة، إن الولايات المتحدة فى حالة تدهور، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى، وأضاف أن "هذا أحد الأيام الأكثر حزنا فى تاريخ بلدنا".

وتم تشديد الأمن فى مدينة ميامى، وأقام مسئولو المحكمة التي ستنظر القضية حواجز وشريط للشرطة حول قاعة المحكمة، بينما سعى مسئولو الشرطة على طمأنة السكان المحليين أنهم سيتعاملون بأمان مع أي احتجاجات.

وقال رئيس شرطة المدينة مانويل مورالز، إنهم يتعاملون مع الحدث بجدية شديدة، وهناك احتمال أن تتحول الأمور إلى الأسوأ، لكن هذه ليس الطريقة التي تدير بها ميامى الأمور.

وأشار مورالز إلى أنهم جلبوا العديد من الموارد للتعامل مع الحشود ما بين 5 آلاف إلى 50 ألف. وأضاف أنهم لا يتوقعون أى مشاكل لكنهم مستعدين للتعامل معها.