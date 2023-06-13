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تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 10:23 ص
تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 622 شاحنة و 77 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 296 شاحنة و 72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 326 شاحنة و 5 سيارة . 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي  بوسيدون اكسبريس ، القاهرة وامل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1100 طن بضائع و 135 شاحنة.
 
يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1450 راكب بموانيها .
 
 
 


 

 


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