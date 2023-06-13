تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 622 شاحنة و 77 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 296 شاحنة و 72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 326 شاحنة و 5 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، القاهرة وامل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1100 طن بضائع و 135 شاحنة.

يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1450 راكب بموانيها .





