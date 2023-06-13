تحطم طائرة صغيرة في بريطانيا ونجاة قائدها بأعجوبة

وكالات

نجا قائد طائرة صغيرة في بريطانيا من الموت بأعجوبة، صباح الثلاثاء، بعدما تحطمت طائرته في البحر، فيما كان شهود عيان يتابعون الحادثة ويوثقونها بعدسات الهواتف وسط حالة من الذهول.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطائرة، وهي ذات حجم صغير، تحطمت في ساحل جنوب ويلز قبالة بلدة بورث كاول تحديدا.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا دويا عندما وقع الخلل في الطائرة الصغيرة، وبعد ذلك، بدأت تهوي إلى أن غمرتها المياه.