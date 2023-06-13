اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 11:17 م
أكرم القصاص
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تجديد حبس سيدة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية وبيعها فى الجمالية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 10:00 م
تجديد حبس سيدة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية وبيعها فى الجمالية سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شركة وبيعها فى منطقة الجمالية.

 

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، سرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (إحدى السيدات) وبحوزتها (مشغولات ذهبية) حال عرضها للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية بأحد محال المشغولات الذهبية الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمناقشتها عن مصدرها اعترفت بسرقتها من (مسئولة مبيعات) بالشركة محل عملهما بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.


سرقة مشغولات ذهبية

الجمالية

محكمه جنوب القاهرة



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