بوتين يوقع وثيقة إلغاء اتفاقية التعاون مع أوكرانيا فى بحر آزوف ومضيق كيرتش

وكالات

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الثلاثاء، وثيقة إلغاء اتفاقية التعاون مع أوكرانيا في بحر آزوف ومضيق كيرتش، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكان قد وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على قانون إلغاء اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.