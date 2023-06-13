بوتين يوقع وثيقة إلغاء اتفاقية التعاون مع أوكرانيا فى بحر آزوف ومضيق كيرتش

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الثلاثاء، وثيقة إلغاء اتفاقية التعاون مع أوكرانيا في بحر آزوف ومضيق كيرتش، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.
وكان قد وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على قانون إلغاء اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.
وأصدر الرئيس الروسي في بداية الشهر الجاري، مرسوما حول عزم روسيا الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وتم تعيين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ممثلا للرئيس عند النظر في المبادرة أمام البرلمان الروسي بمجلسيه.
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