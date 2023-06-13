اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 03:52 م
أكرم القصاص
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بوتين يوقع وثيقة إلغاء اتفاقية التعاون مع أوكرانيا فى بحر آزوف ومضيق كيرتش

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 03:13 م
بوتين يوقع وثيقة إلغاء اتفاقية التعاون مع أوكرانيا فى بحر آزوف ومضيق كيرتش الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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بوتين، الثلاثاء، وثيقة إلغاء اتفاقية التعاون مع أوكرانيا في بحر آزوف ومضيق كيرتش، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

 

وكان قد وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على قانون إلغاء اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

 

وأصدر الرئيس الروسي في بداية الشهر الجاري، مرسوما حول عزم روسيا الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وتم تعيين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ممثلا للرئيس عند النظر في المبادرة أمام البرلمان الروسي بمجلسيه.

 


روسيا

بوتين

اوكرانيا

بحر آزوف

مضيق كيرتش



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