اليوم السابع
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الهيئة الإنجيلية تنظم غدا الحوار العربى الأوروبى تحت عنوان "الدين والمجتمع"

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 02:28 م
الهيئة الإنجيلية تنظم غدا الحوار العربى الأوروبى تحت عنوان "الدين والمجتمع" الدكتور أندريه زكى رئيس الهيئة الإنجيلية القبطية
كتب: محمد الأحمدى

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تنظم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية فى مقرها بالقاهرة، المؤتمر الثامن للحوار العربى الأوروبى، غدا الأربعاء، ويفتتح فعاليات المؤتمر الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، بمشاركة السفير كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وسعادة السفير هاكان إمسجارد سفير السويد في مصر، وذلك بحضور عدد من قادة فكر المجتمع المصرى وأعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات إعلامية وأكاديميين.

وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة باستضافة أعضاء الحوار العربي الأوروبي الثامن في الهيئة الإنجيلية بمصر،وقال:" نرحب بجميع ضيوف مصر من الإتحاد الأوروبى وروسيا والوطن العربى، من أعضاء الحوار العربى الأوروبى، ونسعى من خلال حوارتنا الدولية إلى مناقشة أهم تحديات المجتمع محليا عالميا".

ومن جانبها قالت سميرة لوقا رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية:" من المقرر أن تستمر فعاليات الحوار العربي الأوروبي حتى الجمعة، وذلك من أجل مناقشة دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات العالمية من تحولات اقتصادية واجتماعية، ويجمع منتدى الحوار بالهيئة الإنجيلية أعضاء الحوار العربي الأوروبي في نسخته الثامنة مفكرين وعلماء ورجال دين وسياسيين من 17 دولة:  "مصر السعودية والعراق والاردن والمغرب ولبنان وفلسطين والإمارات وتونس وألمانيا وروسيا وفرنسا اليونان والنمسا وبولندا والسويد والدنمارك".

 


الطائفه الانجيليه

الهيئه الانجيليه

الحوار الاوروبى

الدين والمجتمع



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