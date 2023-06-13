النيابة تنتدب مهندس مرور لفحص حادث سيارتى الطريق الصحراوي في الصف

كتب أحمد إسماعيل

انتدبت النيابة العامة بالجيزة مهندس مرور بالإدارة العامة للمرور بالجيزة لفحص حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي فى الصف، مما أسفر عن مصرع 15 شخصا، وإصابة 2 آخرين، وطلبت النيابة إعداد تقرير فنى بأسباب الحادث وملابساته.

وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الحادث، والاستماع إلى شهود عيان الواقعة للوقوف على أسباب ملابسات الحادث.

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمكان حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى فى الصف، مما أسفر عن مصرع 15 شخصا، وإصابة 2 آخرين، وتبين من خلال المعاينة أن سيارة ميكروباص اصطدمت بسيارة نقل مقطورة، مما أسفر عن مصرع وإصابة الضحايا.

وتبين أن سيدتين أصيبتا في الحادث، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، كما حدد رجال المباحث هوية الضحايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على سائق السيارة النقل لاستجوابه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى في الصف بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين.

وأسفر الحادث عن مصرع 15 شخصا وإصابة 2 أخرين وتم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .