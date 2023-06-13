اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 06:58 م
أكرم القصاص
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النمسا ترسل مساعدات عاجلة إلى أوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 06:14 م
النمسا ترسل مساعدات عاجلة إلى أوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر
أ ش أ

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أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي أن بلاده أرسلت معدات ومساعدة خاصة بشكل عاجل بعد تدمير سد نوفا كاخوفكا استجابة لنداء المساعدة من أوكرانيا. 


وقال وزير الداخلية النمساوي في تصريحات له اليوم الثلاثاء أن هذا الدعم يأتي في إطار الإغاثة الدولية في حالات الكوارث وذلك في أعقاب التدمير الجزئي للسد في جنوب أوكرانيا وما صاحب ذلك من فيضانات لأجزاء كبيرة من المنطقة.


وقال وزير الداخلية "إن شحنات المساعدات هذه هي علامة على تضامن النمسا مع أوكرانيا وقبل كل شيء أود أن أشكر اتحادات فرق الإطفاء الحكومية وفرقة الإطفاء المهنية في فيينا الذين أتاحوا هذه المعدات والمركبات التي تحتاج أوكرانيا إليها".


وأشار الوزير الى اضطرار آلاف الأشخاص إلى مغادرة منازلهم بعد تدمير السد في الأراضي التي تحتلها روسيا وقد قبلت أوكرانيا بالفعل المساعدة المقدمة من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

 


النمسا

جيرهارد كارنر

سد نوفا كاخوفكا

تدمير سد نوفا كاخوفكا



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