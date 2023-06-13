النقض تقبل طعن 4 متهمين بقتل صاحب توك توك بالقليوبية

كتب إبراهيم قاسم - أحمد إسماعيل

قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من 4 متهمين أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، حكما بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة فتاة قاصر بالسجن لمدة 15 مشدد وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من الجنايات .

فتضمن منطوق محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وتعديل احكام ثلاثة متهمين للسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة الفتاة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات .

وكانت قد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين بأنهم في يوم شهر مايو 2020 بدائرة القناطر الخيرية محافظة القليوبية قتلوا المجنى علية "باسم. ا.ر" عمداً مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلة واعدوا لذلك الغرض سلاح نارى فرد خرطوش وسلاح ابيض (سكين) واداة شطة وما أن ظفروا به حتى قاموا بالتعدى علية بالضرب فاحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدين من ذلك قتلة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد تقدمت تلك الجناية وأقترنت بها جناية أخرى بانة بذات التاريخ شرعوا في سرقوا المنقول المبين وصفا بالاوراق والمملوك للمجنى علية وكان ذلك ليلا وحال كونهم حاملين سلاح نارى فرد خرطوش وسلاح ابيض سكين واداة شطة الا أنة خاب اثرا جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فية وهو هروب المجنى عليه.

كما حازوا واحرزوا سلاح نارى غير مشخششن فرد خرطوش حازوا واحرازوا ذخائر مما تستخدم على السلاح النارى دون ان يكون مرخصا لهم فى حيازتة او احرازه، وحازوا واحرزوا سلاح ابيض سكين و اداة شطة دون مبرر من الضرورة الحرفية والشخصية وأمرت النيابة العامة بإحالة أوراق القضية لمحكمة الجنايات ومعاقبتهم.

وبتاريخ 24 مايو 2021 حكمت محكمة جنايات شبرا الخيمة حضوريا بمعاقبة "محمد .س.س" و"احمد .خ.ا" وشهرتة جوافة و "محمد.س.ع" بالسجن المؤبد وبمعاقبة " اسراء .م.ح" بالسجن لمدة خمس عشر سنة عما اسند اليها وبمصادرة السلاح المضبوط والزمتهم عدا الثالثة بالمصروفات الجنائية وباحالة الدعوى المدنية الي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .

واكدت حيثيات المحكمة في حكمها أن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة وأطمان اليها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل في انه ونظرا لما يمر به المتهمين من ضائقة مالية فقد تمكنت منهم رغبة الثراء السريع ايا كانت الوسيلة حتى وان أتت من طريق مشروع ومخالف للقانون فقد هداهم شيطانهم إلى استدراج احد قائدى الدرجات الاجرة التوتوك لسرقة مركبتة وقتلة حاول المقاومة ورسم لهم شيطانهم خطتهم باحكام بان تقوم المتهمة" اسراء" باستقلال اى من الدرجات الاجرة وتستدرج قائدها نحو أحد الاماكن الخالية من المارة حيث ينتظرها باقى المتهمين لتنفيذ مخططهم وان حاول قائدها الفرار او الاستنجاد بالغير يقومون بالتخلص منه وقتلة وقد استعان كلا منهم بوسيلة تساعدة في تحقيق مأربهم فاستعان المتهم "محمد.س" بمسحوق الشطة والمتهم "احمد.خ" بفرد خرطوش معمر والمتهم "محمد .س"بسلاح ابيض سكين وفى مساء9 مايو 2020 استقلت المتهمة اسراء دراجة بخارية مستاجرة توك توك قيادة المجنى علية وطلبت منه توصيلها للمكان المعد سلفا مسرحا للجريمة وبوصولها انقض علية المتهم" محمد .س" وقام بالقاء مسحوق الشطة فى وجهة حتى يفقد ادراكة وقام المتهم "احمد.خ" بتهديدة بسلاح ناری فرد خرطوش حتى ينصاع لرغبتهم ويتخلى عن مركبتة الا ان المجنى علية استنجد بالمارة فلجاوا للخطة البديلة وهي قتلة والتخلص منة فقام المتهم "محمد. س" بطعنة عدة طعنات بالظهر والفخد الايسر حتى يتخلى عن مركبتة الا انة استجمع ما تبقى ما لدية من مقاومة وفر هاربا الى ان توقف وفاضت روحه من فعل الضربة .

وبعد صدور هذا الحكم تقدم المستشار محمد كمال غيطاس دفاع المتهمين طعناً علي الحكم أمام محكمة النقض أودع بها مبرراته القانونية التي تبطل حكم الجنايات فتم قبول الطعن وإصدار محكمة النقض قرارها المتقدم .