اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:24 م
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المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:05 م
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج محكمة - ارشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ا.س.ع" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو بدائرة مركز أخميم بسوهاج .
 
تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.
 
وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 
 
 



 

 


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