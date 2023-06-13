المدرسة المصرية الدولية في الشيخ زايد تعلن المصروفات للعام الدراسي الجديد

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023-2024.
ووجهت المدرسة تعليمات لأولياء الأمور المتقدمين بتحويل للصف الثاني والثالث الاعدادي والصف الثاني رياض أطفال كالتالى:
• الدخول علي الموقع بالرقم القومي للطالب وبريد إلكتروني مفعل .
• التأكد من صحه البيانات التي يتم إدخالها من ولي الأمر.
• تقديم المستندات التالية داخل المدرسة مع الاستمارة
• إثبات قيد من المدرسة المقيد بها الطالب معتمد بختم النسر من الإدارة التعليمية
• بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية بختم النسر يفيد حصول الطالب علي مجموع درجات ٩٥٪ للصف الثاني والثالث الإعدادي
• صورة شخصية للطالب
• يتم استلام الاوراق واستمارة التقديم المطبوعة من علي الموقع احد ايام 14-15-18 من شهر يونيو 2023 بالمدرسة من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 2 ظهرًا
لن يتم استلام أوراق بعد ذلك التاريخ.
مصروفات المدرسة المصرية الدولية الدراسية للعام الدراسي 2023-2024
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