المتحدث باسم الكهرباء: الوزارة اتخذت عدة إجراءات للحفاظ على حق المواطن

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة اتخذت العديد من اﻹجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدم التلاعب فيها ووضعت مشاكل الفواتير على رأس أولويتها خلال السنوات، مضيفاً أن التنسيق الجيد بين شركات توزيع الكهرباء وشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والتطوير المستمر الذى تقوم به شركة شعاع أدى إلى نتائج إيجابية للمواطن و الدولة معا و ذلك من خﻻل إصا فاتورة دقيقة تعبر عن اﻻستهﻻك الفعلى للمشترك.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر بصدد تعميم تجربة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فى التحصيل المميكن ووقف عملية طباعة الفواتير نهائيا، وذلك بعد النجاح الذي حققته الشركة فى فترة قصيرة لا تتعدى الـ6 اشهر و تحصيل 5 مليون فاتورة مميكنة من جميع المشتركين بنطاق الشركة.

وقال حمزة، إنه جارى تعميم تجربة التحصيل المميكن بعد نجاحها بشركة جنوب القاهرة بشكل تدريجي بجميع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن هذه الماكينات توفر للمشترك عدة اختيارات من طرق السداد سواء نقدى أو بطاقة الائتمان.

وأوضح حمزة، أن فاتورة استهلاك الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى مستوى من الدقة نتيجة اعتمادها على أحدث أساليب التكنولوجيا وتراجع نسبة تدخل العنصر البشرى فى إصدارها، موكدا أن جميع القراءات الخاصة بعدادات الكهرباء مصورة ويتم إرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع.