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المباحث تستمع لأقوال شهود العيان بحادث الطريق الصحراوى فى الصف

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 04:43 م
المباحث تستمع لأقوال شهود العيان بحادث الطريق الصحراوى فى الصف حادث مرورى بالطريق الصحراوى فى الصف
كتب عبد الرحمن سيد

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يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لشهود العيان والسائقين لجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول حادث الطريق الصحراوى نطاق الصف، كما يستجوب رجال المباحث المصابين حول الحادث لكشف ملابسات الواقعة بالكامل .

ولقى 15 شخصا مصرعهم وأصيب 2 آخرين إثر حادث تصادم تريلا و ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى فى منطقة الصف، وتم نقل المتوفين و المصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى في الصف بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة 15 شخصا و إصابة 2 أخرين وتم نقلهم للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .

 

 

 


أمن الجيزة

اخبار الحوادث

الصف

حادث مرورى



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