المباحث تستمع لأقوال شهود العيان بحادث الطريق الصحراوى فى الصف

كتب عبد الرحمن سيد

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لشهود العيان والسائقين لجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول حادث الطريق الصحراوى نطاق الصف، كما يستجوب رجال المباحث المصابين حول الحادث لكشف ملابسات الواقعة بالكامل .

ولقى 15 شخصا مصرعهم وأصيب 2 آخرين إثر حادث تصادم تريلا و ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى فى منطقة الصف، وتم نقل المتوفين و المصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى في الصف بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة 15 شخصا و إصابة 2 أخرين وتم نقلهم للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .