القمر يقترن بالمشترى عملاق نظامنا الشمسى بسماء مصر والعالم العربى غدا

كتب محمود راغب

يرصد بسماء مصر والعالم العربي صبيحة يوم غد الأربعاء 14 يونيو 2023 اقتران هلال القمر المتناقص بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي في منظر جميل مشاهد بسهولة بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إن وجود القمر قرب المشتري يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالي 382,000 كيلومتر فقط في حين أن المشتري يبعد 839,584,560 كيلومتر.

كوكب المشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف بإسم " أقمار جاليلو" وهي: جانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت اليوم التالي سيلاحظ أنه قد أبتعد عن كوكب المشتري وهبط نحو الافق الشرقي وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.