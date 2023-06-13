اليوم السابع
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القبض على شاب أنهى حياة شقيقه طعنا بسلاح أبيض فى الجيزة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 08:27 م
القبض على شاب أنهى حياة شقيقه طعنا بسلاح أبيض فى الجيزة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أنهى شاب حياة شقيقه طعنا بسلاح أبيض في الجيزة، نتيجة خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض في المنيب، توجهت على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين مقتل شاب على يد شقيقه طعنا بسلاح أبيض، نتيجة خلافات أسرية. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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