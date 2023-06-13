اليوم السابع
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الصحة: عدوى التهاب الكبد الفيروسى بى تهدد حياة الشخص المصاب وتعرضه للمضاعفات

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:26 م
الصحة: عدوى التهاب الكبد الفيروسى بى تهدد حياة الشخص المصاب وتعرضه للمضاعفات عدوى التهاب الكبد الفيروسى بى تهدد الحياة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن التهاب الكبد الفيروسي B هو عدوى تهدد حياة الشخص المصاب بها، وتعرضه لمضاعفات خطيرة.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان : يجب الحرص على الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمكان في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد.
 
وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه يتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" خلال أول زيارة لهم بعد إحالتهم للتقييم من خلال 22 عيادة متعددة التخصصات داخل وحدات علاج الفيروسات الكبدية تضم تخصصات (كبد، أورام، أشعة تداخلية، جراحة) لتقييم الحالة وتحديد النمط الأفضل للعلاج سواء دوائى أو جراحى.
 
ولفت «عبدالرازق» إلى ضرورة حث وتوعية مرضى التليف الكبدى المترددين على وحدات الفيروسات الكبدية، بالمتابعة الدورية لعدم تفاقم الحالة المرضية، أيًا كان سبب الإصابة بالتليف، حيث يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية، وتحاليل الأورام دوريًا وبالمجان كل 4 أشهر لمرضى التليف الكبدى من خلال 65 وحدة للفيروسات الكبدية.
 
 
وأضاف الدكتور محمد عبدالله المنسق الطبى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه يتم استقبال المرضى بوحدات الفيروسات الكبدية، وتقييم حالتهم الصحية، وكذلك الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم، والبدء فى صرف العلاج دوريًا بالمجان حسب الحالة الصحية للمريض، بما يساهم فى إنقاذ حياة المرضى وسرعة تلقيهم العلاج.
 
عدوى التهاب الكبد الفيروسى بى تهدد حياة الشخص المصاب به وتعرضة للمضاعفات
عدوى التهاب الكبد الفيروسى بى تهدد حياة الشخص المصاب به وتعرضة للمضاعفات
 

الصحة

الالتهاب الكبدى بى

سرطان الكبد



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