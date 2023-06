الشرطة البريطانية تستنفر أجهزة الطوارئ وتغلق عددا من الشوارع في نوتنغهام

أعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع حادث "خطير" في نوتنغهام، دون تحديد تفاصيله، مبينة أنه تم إغلاق عدة طرق حول المدينة.

وحسب موقع روسيا اليوم، أفادت شرطة المدينة بأن الضباط وأجهزة خدمات الطوارئ في عدة مواقع يتعاملون مع "حادث خطير مستمر"، مؤكدة أنه تم إغلاق العديد من الطرق في جميع أنحاء المدينة أثناء التحقيق في الحادث.

Officers are currently at an ongoing serious incident.

The following roads are closed-

Ilkeston Road,

Milton Street,

Magdala Road,

Maples Street,

Woodborough Road from junction of Magdala Road into the city,

Maid Marian Way junction of Parliament Street.

Updates to follow pic.twitter.com/OQMOppuYyj