اليوم السابع
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الشرطة البريطانية تستنفر أجهزة الطوارئ وتغلق عددا من الشوارع في نوتنغهام

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 10:57 ص
الشرطة البريطانية تستنفر أجهزة الطوارئ وتغلق عددا من الشوارع في نوتنغهام الشرطة البريطانية - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع حادث "خطير" في نوتنغهام، دون تحديد تفاصيله، مبينة أنه تم إغلاق عدة طرق حول المدينة.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، أفادت شرطة المدينة بأن الضباط وأجهزة خدمات الطوارئ في عدة مواقع يتعاملون مع "حادث خطير مستمر"، مؤكدة أنه تم إغلاق العديد من الطرق في جميع أنحاء المدينة أثناء التحقيق في الحادث.

 

 

وطلبت من "الجمهور وسائقي السيارات تجنب الطرقات المغلقة واتخاذ طرق بديلة".

 

وقالت شبكة Nottingham Express Transit (NET) أيضا إنها علقت جميع خدمات المترو بسبب "حوادث خطيرة في جميع أنحاء المدينة والضواحي".

 


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الشرطة البريطانية

نوتنغهام

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