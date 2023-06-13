الشرطة البريطانية بعد إغلاق 6 طرق فى نوتنجهام: نتعامل مع حادث خطير

وكالات

حالة استنفار شهدتها مدينة نوتنجهام البريطانية اليوم الثلاثاء، فيما استنفرت الشرطة في لندن أيضاً، ضاربة طوقاً أمنياً ضخماً وسط العاصمة.

وحسب موقع العربية، فقد أغلقت الطرقات في نوتينجهام وسط انجلترا، بينما أعلنت الشرطة البريطانية أن عناصرها يتعاملون مع "حادث خطير ومستمر" في المدينة.

بدورها أفادت شرطة نوتنغهام بتغريدة على تويتر أنه تم اغلاق 6 طرق في المدينة عند الساعة السادسة و57 دقيقة بتوقيت جرينتش. كما طالبت المواطنين والسكان بالابتعاد عن مكان الحادث.

فيما أعلنت شبكة الترام أنها أقفلت عملياتها حتى إشعار آخر بسبب الحادث، دون مزي من التفاصيل.

وأظهرت مقاطع تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعية، الطرقات مقفلة، وسط انتشار لسيارات الاسعاف والطوارئ والشرطة.

إلا أن أي تفاصيل أخرى لم تصدر بعد عن المراجع الرسمية حول الحادث الغامض هذا، سط مخاوف وتأويلات من محاولة تنفيذ هجمات إرهابية.

يأتي هذا الحادث في توقيت مزدحم، حيث يتوجه الآلاف من البريطانيين في مثل هذا الوقت إلى أعمالهم وأشغالهم.

يشار إلى أن بريطانيا كانت شهدت خلال السنوات الماضية بعض الهجمات الإرهابية، وإن بنسب أقل من فرنسا أو غيرها من البلدان الأوروبية، نسب العديد منها إلى تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية المتطرفة