السيطرة على حريق منزل بقرية القرايا فى الأقصر دون خسائر بشرية

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، فى السيطرة على حريق نشب داخل أحد المنازل بقرية القرايا التابعة لمدينة إسنا جنوب المحافظة، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة مجلس مدينة إسنا، يفيد بنشوب حريق داخل احد المنازل بمنطقة المعلات التابعة لقرية القرايا فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وانتقلت على الفور سيارتي إطفاء لموقع الحريق وتمت السيطرة على الوضع قبل امتداد النيران للمنازل المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

في سياق منفصل شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين مركبتين تروسكيل أمام قرية زرنيخ، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بكدمات وجروح، حيث تم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية جنوب الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، يفيد بوقوع حادث بين 2 تروسيكل على طريق قرية زرنيخ بمدينة إسنا، نتيجة السرعة الزائدة، حيث أسفر الحادث عن إصابة مواطنين، وهم كل من "إبراهيم محمد السيد" 14 سنة، و"عبد الله حجاج السيد" 22 سنة، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية جنوب الأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما لقي مواطن مصرعه فى حادث انقلاب تروسيكل بسبب السرعة الزائدة بمدينة إسنا، ويدعى "جمعة بخيت أبو الحسن" يبلغ من العمر 48 سنة، وتم وضعه داخل مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية جنوب الأقصر، لحين التصريح بالدفن وتسليم الجثمان لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.