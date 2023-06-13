وأوضحت الوزارة ـ في بيان حسبما أفادت قناة (السعودية) الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ أن لائحة التأشيرات المعدلة تمنح استثناء للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من أمريكا أو بريطانيا أو إحدى دول اتفاقية شنجن.

وأضافت أن الخطوة تأتي ضمن جهود تسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة مع إتاحة فرصة للراغبين في الاستمتاع بالوجهات السياحية، فضلا عن التعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للبلاد.