السوداني: العراق ومصر لهما دور مهم على الساحتين العربية والإقليمية



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن ذلك جاء خلال لقائه مساء الإثنين، مع أبناء الجالية العراقية المقيمين في مصر.



وأضاف رئيس الوزراء العراقى أن "التعاون العراقي الأردني المصري، وما تمّ تأسيسه من قِبَل الحكومات السابقة، موضع اهتمام من قِبَل حكومتنا، وتم تضمينه في المنهج الوزاري".

وتابع: "لدينا جدية ورغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون مع مصر حيث إن علاقتنا مع مصر تستند إلى تاريخ مشترك".



وأشار إلى أن العراق أصبح بلدًا محوريًّا في المنطقة، وقال: "رافقنا في زيارتنا إلى مصر عدد من رجال الأعمال من القطاع الخاص العراقي، وهو قطاع متمكن وفاعل"، لافتا إلى أن "مصلحة الدولة وتوجه الحكومة يتطلبان أن يكون القطاع الخاص شريكًا في علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع الأشقاء والأصدقاء، وهو منهج تبنته الحكومة".



وأعلن السوداني عن أنه سيتم الإعلان عن بدء الجولة السادسة نهاية الشهر الحالي أو منتصف شهر يوليو المقبل، ولأول مرة سيُستثمر الغاز الطبيعي في بادية الأنبار والنجف ونينوى، منوها عن أن الحكومة تبنت مبدأ الدبلوماسية المنتجة في علاقاتها الخارجية.



وأشار إلى أن العراق يرسم علاقاته الخارجية وفق رؤية الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والشراكات الاقتصادية"، حيث تم إبرام عقود مع شركة سيمنز الألمانية لصيانة محطات الكهرباء خلال خمس سنوات، وهو إجراء وفّر لنا 30% من تكلفة الصيانة، كما تم تأسيس مشروع (طريق التنمية) المهم للمنطقة والعالم.