السجن المشدد 3 سنوات لعامل أضرم النيران بمنزل آخر بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"،المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب، بحضور عبدالرحمن السقعان، وكيل النيابة، حضوريًا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد ثلاثة أعوام عما نسب إليه بإدانته بوضع نار وابرامه النيرات بمنزل أحد الأشخاص ما أدى إلى نشوب حريق في منزله وألزمته المحكمة بدفع مبلغ مالي قيمته 250 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك في أحداث القضية رقم 1034 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 275 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال "م..ط.ا.م.ا"، 32 عامًا، عامل ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 5 أكتوبر 2022 بدائرة مركز كفر الشيخ وضع نار عمدًا في أحد المنازل.

وتبين من قرار إحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ أنه وضع النار في منزل المجني عليه "م .م.أ.ح"، بإيصاله مصدر حراري سريع ذو لهب وذلك عقب سكبه مادة معجلة للاشتعال "بنزين"، بمكونات منطقة بداية الحريق فشب الحريق وبدت أثاره المبينة بتقرير قسم الأدلة الجنائية كما وجه له إحرازه أداة جركن "بنزين" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وجاء في أوراق القضية ووفق شهود الإثبات في القضية عن قفز المتهم من أعلى سطح المنزل المجاور لمنزل المجني عليه وبحوزته "جركن بنزين" وصولا إلى مسكنه وأضرم النيران فيه مستخدمًا مادة معجلة للاشتعال "بنزين" بسبب خلافات بينهما.

وكشفت التحقيقات عن قيد قضية أخرى مماثلة حملت رقم 15878 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2901 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ ضد المتهم عبارة عن اتهامه سابقًا بحريق عمد بإضرامه النيران بقش الأرز لأحد المزارعين.