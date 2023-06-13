اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوجه بإنشاء مقبرة الخالدين لتكون صرحاً يضم رفات رموز مصر.. إنفوجراف

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:19 ص
الرئيس السيسى يوجه بإنشاء مقبرة الخالدين لتكون صرحاً يضم رفات رموز مصر.. إنفوجراف الرئيس السيسى يوجه بإنشاء مقبرة الخالدين

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وجه الرئيس  عبد الفتاح السيسى بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في التوجيه الرئاسي

 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي  بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب

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 المقبرة ستكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن

 

تتضمن المقبرة متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء

 

يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم

 

يكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال

 


السيسى

مقبرة الخالدين

رفات رموز مصر



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