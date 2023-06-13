الرئيس الروسى: تدمير 30% من الآليات الغربية المرسلة إلى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الدول الغربية تريد تقسيم روسيا وتستخدم أوكرانيا كوسيلة، متابعا: سنقوم بتحديث الدفاع الجوى الروسي ليتصدى للطائرات المسيرة الصغيرة.

وأضاف الرئيس الروسى، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه إذا استمرت الهجمات داخل روسيا سنقوم بإنشاء منطقة عازلة داخل أوكرانيا، متابعا: "كان يجب أن نستعد بشكل أفضل للتصدى للهجمات داخل روسيا".

وتابع فلاديمير بوتين: "المرتزقة البولنديون الذين يحاربون فى أوكرانيا يتكبدون خسائر كبيرة، وأوكرانيا لم تحقق أى نجاح خلال الهجوم المضاد، وفشلت فى تحقيق أى نجاح داخل أراضينا".

وقال الرئيس الروسى: "نعمل على حل المشاكل الناجمة عن تدمير سد نوفا كاخوفكا بما فيها إمدادات، ونعمل على نزع سلاح أوكرانيا تدريجيا".

وأضاف فلاديمير بوتين: "نحو 30% من الآليات الغربية التي وصلت لأوكرانيا تم تدميرها"، مشيرا إلى أن روسيا أُجبرت على الدفاع عن نفسها.

وأشار الرئيس الروسى، إلى أن الهجوم الأوكراني المضاد يجري من محاور مختلفة، والهجوم الأوكراني المضاد واسع النطاق، مؤكدا أن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا لن تتغير.