وقال دروسي المؤسس المشارك في منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن الهند هددت بحجب المنصة ما لم تمتثل لأوامر بتقييد حسابات تنتقد الحكومة بسبب احتجاجات المزارعين خلال العامين 2020 و2021.

بدورها نفت حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي قيام الحكومة بالرقابة على الإنترنت، قائلة أن ما يقوله جاك دورسي الرئيس التنفيذي السابق لمنصة تويتر "كذب بين"، مضيفة أنها لا تهدف سوى لتقييد نشر المعلومات الخاطئة والمنشورات التي تهدد السلم والأمن.

