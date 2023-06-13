الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من الشوارع والمدارس بالغربية.. صور

ووجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بالنزول للشوارع والوقوف على أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والميادين وأمام المدارس التى تشهد امتحانات لطلاب الثانوية العامة.

وتعرضت محافظة الغربية صباح اليوم لموجه من الطقس السيئ وهطول امطار رعدية غزيرة محملة بالأتربة.

ورفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ للتعامل مع التقلبات الجوية وسحب مياه الأمطار.

من جانبها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تجدد السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وخليج السويس.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.