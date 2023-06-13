اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 02:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحوار الوطنى يناقش أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:40 م
الحوار الوطنى يناقش أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة الحوار الوطنى
كتب محمد السيد الشاذلى وهشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ، منذ قليل، الجلسة التى تعقدها لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.
 
 
استأنف مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، بمناقشات المحور الاقتصادي، والتي تبدأ في تمام الثانية عشر ظهرا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. 
 
 
ويعقد المحور الاقتصادي جلستين حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازى منهما تعقد جلستان حول دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائى. 
 
 
وفي يوم الخميس الموافق 15يونيو 2023م، ستعقد جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحى الحكومى والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.

الحوار الوطنى

جلسات الحوار الوطنى

إدارة الحوار الوطنى

المشاركين فى الحوار الوطنى

القوى السياسية فى الحوار الوطنى

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى

الأحزاب السياسية

كلمة السيسي فى الحوار الوطني

الحوار الوطني

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

النائب هشام الحصرى: توفير مستلزمات الإنتاج والائتمان الزراعى بمناقشات لجنة الحوار الوطنى اليوم

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:00 م

قطار الحوار الوطني يواصل جلساته لترتيب خارطة الأولويات.. مناقشة الاستثمارات العامة وتمويلها وإدارة أصول الدولة.. ولجنة الزراعة تبحث سبل النهوض بالقطاع بتوفير مستلزمات الإنتاج والتسعير المناسب

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:00 م

أكرم القصاص يكتب: الحوار الوطنى.. شهادة للداعى والمنظمين والمشاركين

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 10:00 ص

لجنة "الاستثمارات العامة" بالحوار الوطنى: بحث ملكية وإدارة أصول الدولة غدا

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة