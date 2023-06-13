الجيزة: المبنى الجديد بمستشفى بولاق يضم غرف عناية و225 سريرا على مساحة 3.630م2

كتبت – مرام محمد

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على متابعة نسب التنفيذ بالمبنى الرئيسي الجديد الجارى إنشاؤه بمستشفى بولاق الدكرور العام.

وأشار محافظ الجيزة أن المبنى مقام على مساحة 3.630م2 ومكون من دور أرضى و6 أدوار متكررة، وذلك فى إطار مشروع التطوير الشامل الجاري تنفيذه بالمستشفى لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أنه سيضم غرف عناية مركزة للأطفال وعناية أطفال مبتسرين وعناية مركزة وعناية متوسطة وقسم للغسيل الكلوى وقسم التوليد وإقامة داخلية وغرف عمليات وذلك بإجمالي 225 سريرا.

وتابع محافظ الجيزة خطة التطوير لمبنى العيادات الخارجية والمقام على مساحة 400م2 والذي يضم 18 عيادة تغطي كافة التخصصات، حيث شدد على ضرورة استكمال خطة التطوير الشاملة بمبنى المستشفى الحالى مع مراعاة انتظام تقديم الخدمات الصحية بالعيادات الخارجية.

شملت جولة المحافظ داخل مستشفى بولاق الدكرور العام متابعة انتظام العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والقسطرة الذى تم تطويرهم بشكل كامل.

وخلال الجولة وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتحويل أحد الحالات لمستشفى صدر العمرانية بشكل فورى لتلقي العلاج اللازم لها.

كما وجه المحافظ برفع كفاءة الطريق المؤدي الي المستشفى بمنطقة أبو قتادة ومدينة المبعوثين وذلك لتسهيل الوصول للمستشفى.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير العام المساعد والسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ محمد الحسيني ومحمود هشام وعمر زايد وعبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان بالجيزة ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز مشروع السرفيس.



محافظ الجيزة يتفقد نسب العمل بمشروع التطوير الشامل بمستشفي بولاق العام



محافظ الجيزة يتفقد نسب العمل بمشروع التطوير الشامل بمستشفي بولاق العام



محافظ الجيزة يتفقد نسب العمل بمشروع التطوير الشامل بمستشفي بولاق العام



محافظ الجيزة يتفقد نسب العمل بمشروع التطوير الشامل بمستشفي بولاق العام



محافظ الجيزة يتفقد نسب العمل بمشروع التطوير الشامل بمستشفي بولاق العام