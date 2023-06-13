"التعاون الخليجي": مؤتمر رؤية الخليج يعزز التعاون التجاري بين فرنسا ودول المجلس

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن مؤتمر "رؤية الخليج" يمثل أهمية بالغة كونه يصنع فرصا لتعزيز التعاون التجاري بين فرنسا ودول المجلس.



جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الذي انطلق الثلاثاء ويستمر يومين في العاصمة الفرنسية باريس، حيث نوه بأن العلاقة بين دول المجلس وفرنسا متميزة ويملك الجانبان نقاط قوة وموارد متميزة تمكنهم من تبادل الخبرات وتكوين شراكات تجارية مرنة وتعزز قدرتهم التنافسية في سوق عالمي سريع التغير، مشيرا إلى أن دول المجلس وفرنسا تدرك أهمية تنويع اقتصاداتها لتقليل الاعتماد على قطاعات أو أسواق معينة، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء السعودية (واس).



وخلال مشاركة البديوي في حوار الطاولة المستديرة بالمؤتمر، أشار إلى أن دول المجلس تطمح في عقد الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة المفيدة للشعوب من الطرفين، وإلى سعيها لأن تكون هذه الشراكات ذات فائدة وقيمة على جميع الأصعدة وبالأخص على الصعيد الاقتصادي لتؤدي إلى الاستقرار والتنمية، مؤكدا أن دول المجلس تملك المقومات الاقتصادية والبنية التحتية الجيدة التي تؤهلها لهذه الشراكات ومنها مشروع الربط الكهربائي ومشروع السكة الحديدية بين دول المجلس.



وأشاد الأمين لمجلس التعاون الخليجي بأعمال مؤتمر رؤية الخليج في فرنسا الذي يطمح لبناء مرحلة تعاون جديدة بين فرنسا ودول المجلس من خلال العمل معًا للتغلب على المعوقات والإشكاليات، وتعزيز الشراكات التجارية المثمرة، لتحقيق الأهداف المشتركة وبناء مستقبل مزدهر ومستدام لدول المجلس.