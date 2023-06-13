"التضامن": تنظيم أفواج لسفر حجاج الجمعيات الأهلية

كتب مدحت وهبة

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية حيث ينتم سفر الحجاج حاليا على أفواج من مختلف المحافظات.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد اكدت ، إنه يتم إعداد دورات تدريبية لتوعية حجاج الجمعيات برحلة الحج من خلال الوعاظ بوزارة الأوقاف، قبل سفرهم للأراضى المقدسة وذلك بحضور المشرفين الذين سيرافقون الحجاج طوال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى أنه تخصيص وعاظ لعقد ندوات دينية خلال إقامة الحجاج بالمملكة العربية السعودية.

وأشار أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسر أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وجهت بتيسير إجراءات سفر حجاج الجمعيات الأهلية، وأنه تم إنشاء مكتب لشركة مصر للطيران بمقر وزارة التضامن لسرعة وتسهيل استخراج تذاكر السفر لجميع الحجاج فى مختلف المحافظات، حيث يحصل مندوب من كل محافظة على تذاكر السفر وتسليمها للحجاج قبل بداية الرحلة.