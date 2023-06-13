التصريح بدفن 15 شخصا لقوا مصرعهم فى حادث مرورى بالطريق الصحراوى فى الصف

كتب أحمد إسماعيل

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن 15 شخصا لقوا مصرعهم فى حادث مرورى بالطريق الصحراوى بالصف، وناظرت النيابة الجثامين وطلبت مفتش الصحة بالكشف الظاهرى عليهم وإعداد تقرير فنى بالوفاة.

وانتدبت النيابة العامة بالجيزة مهندس مرور بالإدارة العامة للمرور بالجيزة لفحص حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي في الصف، مما أسفر عن مصرع 15 شخصا، وإصابة 2 آخرين، وطلبت النيابة اعداد تقرير فنى باسباب الحادث وملابساته.

وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية سرعة التحريات حول الحادث، والاستماع إلى شهود عيان الواقعة للوقوف على أسباب ملابسات الحادث.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمكان حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي في الصف، مما أسفر عن مصرع 15 شخصا، وإصابة 2 آخرين، وتبين من خلال المعاينة أن سيارة ميكروباص اصطدمت بسيارة نقل مقطورة، ما أسفر عن مصرع وإصابة الضحايا.

وتبين أن سيدتين أصيبتا في الحادث، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، كما حدد رجال المباحث هوية الضحايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على سائق السيارة النقل لاستجوابه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.