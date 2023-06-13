التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بترعة الفؤادية بالبلينا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصرعه غرقا داخل ترعة الفؤادية دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم نقلها لمستشفى البلينا المركزى والتحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفل غرقا بالترعة الفؤادية دائرة مركز البلينا وتم إنتشال الجثة ونقلها للمستشفى والتحفظ على الجثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بغرق طفل بترعه الفؤادية دائرة مركز البلينا حيث تبين غرق الطفل مروان ا ع م 8 سنوات ويقيم بذات الناحية " تم إنتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري "

وبسؤال والده المدعو أحمد ع م ع 37 سنة عامل بأجر ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله المذكور علي حافة الترعة المواجهة للمنزل إنزلقت قدمه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة.