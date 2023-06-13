التحقيق فى مصرع لص وإصابة آخر بالمنصورة بعد ضبطهما أثناء سرقة مسكن

الدقهلية - شريف الديب

لقى لص مصرعه وأصيب آخر بناحية قسم ثان المنصورة بعد أن قام الأهالى بضبطهما أثناء محاولة سرقة شقة سكنية بدائرة القسم، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيق في الأمر.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم ثان المنصورة، بمصرع لص وإصابة آخر أثناء ضبطهما بمحاولة سرقة بناحية منطقة قولونجيل التابعة لدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين، تمكن أهالى منطقة قولونجيل من ضبط لصين أثناء قيامها بسرقة لحد المساكن، ولفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة عقب الضبط، وإصابة آخر بإصابات خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.