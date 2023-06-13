التحريات تؤكد عدم وجود شبهة جنائية فى حادث غرق فتاة بترعة السلام بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

كشف الفحص الطبي المبدئي وتحريات مباحث الدقهلية ، بعدم وجود شبهه جنائية فى حادث العثور على جثة فتاة قرية ليسا الجمالية غارقة فى مياه ترعة السلام، والدلائل تؤكد أنه حادث غرق ولا توجد أى إصابات ظاهرية فى الفتاة.

وعثر أهالي مدينة الجمالية التابعة لمحافظة الدقهلية، علي جثمان فتاة في ترعه السلام، وذلك بعد تغيبها عن منزلها والتبليغ إختفاءها عن منزلها بالأمس.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة الجمالية، بوصول بلاغ بعثور الأهالي علي جثة فتاة داخل مياة ترعة السلام بالدقهلية منذ قليل.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة الجمالية، رفقة سيارة الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعه، وبالفحص تبين أن الجثمان لفتاة تدعي مريم أسمر محمد عبدالجواد 13سنة، مقيمة بقرية ليسا الجمالية، ومبلغ بإختفاءها منذ الأمس عقب الخروج من منزلها وعدم عودتها.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي الجمالية، وتم الفحص المبدئى والذي أشار إلى أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.