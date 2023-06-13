البورصة: تنفيذ صفقة على شركة بى آر آى للاستثمار العقارى بقيمة 18.9 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على شركة بي أر أي للاستثمار العقاري بحجم تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 18.9 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة الشركة الهندسية لصيانة وسائل النقل الميكانيكي بحجم تداول 522.9 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون جنيه، وصفقة على شركة وثاق للتأمين التكافلي-مصر بحجم تداول 379.5 ألف سهم بقيمة 3.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، 8.4 مليون سهم بقيمة 28.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 38 عملية.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.168 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.1 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.53%، والعرب على 8.93%، واستحوذت المؤسسات على 38.59% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.40%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 74.9 مليون جنيه، 11.6 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 103.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 159.7 مليون جنيه، 32.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 17866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 3286 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 21610 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 7475 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3531 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5244 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.98% ليغلق عند مستوى 5191 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 1318 نقطة.