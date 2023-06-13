وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من محافظة "بيت لحم" الواقعة جنوب الضفة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، فيما جرى اعتقال شابين من مخيم "عسكر" شرق محافظة "نابلس"، شمال الضفة، واعتدت قوات الاحتلال على رجل وزوجته بالضرب المبرح، خلال اقتحام المخيم المذكور، وتم نقلهما إلى المستشفى.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم "عقبة جبر" في مدينة أريحا، شرق الضفة، وذلك على الجسر، لدى سفره إلى الأردن.

وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال داهمت منزلا في محافظة "طولكرم"، شمال غرب الضفة، واعتقلت شابا.