اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 09:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الإفتاء: أصحاب الهمم لهم حكم الأصحاء شرعًا مِن وجوب الحج على المستطيع

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 09:33 ص
الإفتاء: أصحاب الهمم لهم حكم الأصحاء شرعًا مِن وجوب الحج على المستطيع دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوضحت دار الإفتاء أن المسلمون أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الجسدية لهم حكم الأصحاء شرعًا: مِن وجوب الحج على المستطيع منهم: إما بنفسه أو بمساعدة غيره، وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية بشرط أن يكونوا -برأي المختصين- مدركين لأداء المناسك، والحج منهم يكون صحيحًا سواء أحجوا بمالهم أو بمال غيرهم.
 
وتابعت: انفرد الحجُّ عن غيره من العبادات بأنه:
• جمع بين ألوان من العبادات.
• له مواقيت مكانية محدَّدَة لإقامة شعائره.
• لا يبطل بترك الواجبات؛ بل يُجبَر ويُصَحَّح.
• إذا فَسَدَ وَجَبَ إتمامُه، ثم قضاء حجٍ آخر مكانه.
• له شعار نبوي خاص وهو: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ» متفقٌ عليه.
 
ولفتت الدار إلى أن أقلُّ الوقت الذي يكون به الحاج مُدرِكًا للوقوفِ بعرفةَ هو أن يُدرِك فيها لحظةً في وقت الوقوف، والأفضل الجمع بين جزءٍ من النهارِ في آخره وأولِ جزءٍ من ليلة العاشر منه، أي: قُبيل غروب شمس يوم التاسع إلى ما بعد الغروب بقليل، فإن أفاض قبل غروب الشمس، أو لم يُدرك إلا لحظةً مِن الليل فلا شيء عليه.
 
 

دار الافتاء

الحج

فقه الحج

مناسك الحج



الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة يوم الأحد 18 يونيو

الإثنين، 12 يونيو 2023 09:16 م

حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟..دار الإفتاء تجيب

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:00 ص

دار الافتاء: يجوز للمرأة السفر دون محرم لأداء الحج أو العمرة

الخميس، 08 يونيو 2023 01:17 م

دار الإفتاء: زيارة مقامات الأنبياء وآل بيت النبوة والصالحين من أقرب القربات

الأربعاء، 07 يونيو 2023 10:58 ص

دار الإفتاء توضح مقاصد الحج والاختيار بين برامج الشركات.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 05 يونيو 2023 09:30 م

دار الإفتاء: الشاةُ الواحدة فى الأضحية تكفي عن الفرد الواحد وأهل بيته

الإثنين، 05 يونيو 2023 04:03 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة