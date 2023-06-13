وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" إن المنسقة الأممية زارت مؤخرا شخصين مُسنين قد يواجهان عما قريب إجلاء إجباريا من المنزل الذى عاشا فيه منذ عام 1954 .

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن 970 فلسطينيا على الأقل ، منهم 424 طفلا، في القدس الشرقية يواجهون خطر الإجلاء الإجبارى بسبب قضايا مقدمة أمام المحاكم الإسرائيلية .