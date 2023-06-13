اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 08:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء: شبورة مائية ورياح

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 07:25 م
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء: شبورة مائية ورياح هيئة الأرصاد الجوية
محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة على جميع الأنحاء.
 
وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك استقرارا كبيرا في الظواهر الجوية، كما أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، في الساعات الأخيرة من الليل.
 
وعن حالة طقس الأربعاء، أكدت منار غانم، أن هناك حركة لنشاط الرياح، ولكن لن تكون مصاحبة للرمال أو الأتربة، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر، لن تؤثر على مدار الرؤية الأفقية.
 
وأوضح السعدني، أن هناك حالة من الرياح المصاحبة سوف تضرب جنوب الصعيد، وستكون مصاحبة للرمال، كما أنه من المتوقع عدم سقوط أي أمطار على أنحاء الجمهورية يوم الأربعاء.

الارصاد

طقس الأربعاء

الطقس

شبورة ورياح

عزة مصطفى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة