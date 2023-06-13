الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء: شبورة مائية ورياح

محمد شرقاوى

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة على جميع الأنحاء.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك استقرارا كبيرا في الظواهر الجوية، كما أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، في الساعات الأخيرة من الليل.

وعن حالة طقس الأربعاء، أكدت منار غانم، أن هناك حركة لنشاط الرياح، ولكن لن تكون مصاحبة للرمال أو الأتربة، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر، لن تؤثر على مدار الرؤية الأفقية.

وأوضح السعدني، أن هناك حالة من الرياح المصاحبة سوف تضرب جنوب الصعيد، وستكون مصاحبة للرمال، كما أنه من المتوقع عدم سقوط أي أمطار على أنحاء الجمهورية يوم الأربعاء.