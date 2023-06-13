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الأرصاد تصدر تحذيرا لأهالى شمال ووسط الصعيد: بداية نشاط رياح تصل للعاصفة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:24 م
الأرصاد تصدر تحذيرا لأهالى شمال ووسط الصعيد: بداية نشاط رياح تصل للعاصفة الهيئة العامة للأرصاد الجوية
كتب محمود راغب

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرا جويا، لشمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر.
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى بداية نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة الأن على هذه المناطق، ومن المتوقع أن تزداد شدتها مع تقدم الوقت لتعمل على تدهور مستوى الرؤية الأفقية، وتصل إلى حد العاصفة على بعض من هذه المناطق سالفة الذكر.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الثلاثاء: القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى  28 درجة.
 
وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.
 
وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.
 
ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".
 
 

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