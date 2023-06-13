الأرصاد: القاهرة الكبرى خارج العاصفة وجنوبها يتأثر برمال مثارة فقط بالمناطق المكشوفة

كتب محمود راغب

كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس ب الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن القاهرة الكبرى خارج نطاق العاصفة الترابية، لافتا إلى أن مناطق صحراوية ومناطق مكشوفة من جنوب القاهرة الكبرى "الجيزة" سيتأثر فقط برمال مثارة وأتربة بالمناطق المشكوفة ولن تصل للعاصفة هناك.

وأشار مدير إدارة التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الرمال المثارة تمتد لشرق القاهرة وخليج السويس.

وأكد أن تركيز العاصفة على محافظات شمال الصعيد بالمناطق المكشوفة والصحراوية هناك خاصة فى المنيا وأسيوط، حيث قلت الرؤية لأقل من 1000 متر هناك وسرعات الرياح تجاوزت ال 45 كم فى الساعة.

وتستمر الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية وتصل الى حد العاصفة على بعض المناطق.

وتابعت هيئة الأرصاد: ومن المتوقع أن تتقدم خلال الفترة القليلة القادمة لتؤثر على خليج السويس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".