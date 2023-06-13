الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة الآن ورمال مثارة تصل للعاصفة على شمال الصعيد

كتب محمود راغب

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء شديدة الحرارة ورمال مثارة تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد، حيث تستمر الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية، وتصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق.

وتابعت هيئة الأرصاد: ومن المتوقع أن تتقدم الرياح المثيرة للأتربة خلال الفترة القليلة القادمة لتؤثر على خليج السويس، لذلك يجب توخى الحيطة والحذر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.