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الأردن ينشر صورة للطائرة المسيرة المحملة بالمواد المخدرة القادمة من سوريا

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:44 م
الأردن ينشر صورة للطائرة المسيرة المحملة بالمواد المخدرة القادمة من سوريا الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها في الأردن
كتب أحمد جمعة

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نشر الجيش العربى الأردنى، الثلاثاء، صورة للطائرة المسيرة المحملة بمواد مخدرة والتى تم إسقاطها صباح اليوم.

كانت المنطقة العسكرية الشرقية بالجيش العربى الأردنى قد أسقطت صباح اليوم، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضى السورية.

وقال مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربى نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضى الأردنية".

وأضاف المصدر أنه وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل (500) جرام من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية فى التعامل بكل قوة وحزم، مع أى تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

 

الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة تحمل مواد مخدرة
الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة تحمل مواد مخدرة

 


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