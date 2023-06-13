اعرف كيف تطور حجم الإنفاق الحكومى على الصحة فى 10 سنوات

كتب: مدحت عادل

سعت الدولة المصرية لتعزيز الإنفاق على قطاع الصحة في السنوات الأخيرة، ورفع كفاءة الخدمات الصحية وافتتاح مستشفيات جديدة على مستوى الجمهورية، وخاصة في محافظات الصعيد.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الإنفاق الحكومي على الصحة والذي بلغت قيمته الإجمالية نحو 689.2 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية وفقا لما يلي:

• 32.7 مليار جنيه عام 2013 / 2014.

• 42.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 29.5%.

• 45 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 6%.

• 48.9 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 8.9%.

• 54.9 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.

• 61.8 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%.

• 73.1 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%.

• 93.5 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28%.

• 108.8 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 16.3%.

• 128.1 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 17.8%.