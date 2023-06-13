اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 09:38 ص
أكرم القصاص
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اصطدام ناقلتى نفط فى إركوتسك الروسية وفرض حالة الطوارئ بمنطقة الحادث

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 08:34 ص
اصطدام ناقلتى نفط فى إركوتسك الروسية وفرض حالة الطوارئ بمنطقة الحادث جانب من الحادث
وكالات

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أعلنت السطات الروسية في منطقة أركوتسك، اليوم الثلاثاء، أن ناقلة محملة بالنفط اصطدمت بناقلة أخرى كانت تخضع لأعمال صيانة في نهر "لينا".

 

وحسب موقع روسيا اليوم، قال حاكم منطقة إيركوتسك، إيغور كوبزيف، إن حالة الطوارئ فرضت في المنطقة التي اصطدمت فيها ناقلتان يوم الاثنين على نهر "لينا" بالقرب من قرية أليكسيفسك بمنطقة إيركوتسك.

 

وكانت إحدى السفن في تلك اللحظة قيد الإصلاح في الميناء، والثانية - "إروفي خاباروف" - كانت تقل الوقود.

 

وأدى التصادم إلى إتلاف أحد الخزانات التي كانت تحتوي على أكثر من 100 طن من الوقود، ما تسبب في تسرب كميات من الوقود إلى النهر.

 

وقد تمكنت الأجهزة المختصة من نقل الوقود إلى خزان آخر، وبدأت العمل على معالجة آثار الحادث.

 


أركوتسك

روسيا

ناقلة نفط

نهر لينا



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