اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 01:21 م
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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالى:
 
-الطماطم بـ 6.5 جنيه
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8.25 جنيه.
 
‏-البصل الأبيض 14 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ 14جنيها .
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة 15 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر 14.5 جنيه .
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 13.5 جنيه . 
 
الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
 
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه
 
بامية 30 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس  بـ 8.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 6 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 15.5 جنيه .
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ 15جنيها.
 
‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
 
‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيها.
 
-الموز البلدى 15 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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