ارتفاع ضحايا فيضانات كوبا إلى 6 أشخاص وإجلاء آلاف السكان.. فيديو

فاطمة شوقى

ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التى تسجلها فى الأيام الأخيرة فى شرق ووسط كوبا، إلى 6 أشخاص ، كما تسببت فى فيضانات أدت إلى أضرار مادية جسيمة وإجلاء آلاف السكان ، حسبما أفادت السلطات الكوبية.

وأشارت صحيفة "دياريو كوبا" إلى أن فريق الانقاذ لا يزال مستمر فى عمله فى مقاطعات مثل هولجين وكاماجوى وجرانما الشرقية، وسانتياجو دى كوبا ولاس توناس، وأيضا فى وسط الجزيرة.

وأفاد الدفاع المدنى إلى أن اول الضحايا كان رجل يبلغ من العمر 56 عاما وتم العثور عليه فى أحد السدود، وأنه يجرى التحقيق فى أسباب وفاة رجل آخر يبلغ من العمر 67 عاما.

وكان رئيس وزراء كوبا، مانويل ماريرو، عن أسفه اليوم لوجود ضحايا وأضرار مادية في إقليم جرانما الشرقي، جراء هطول أمطار غزيرة وفيضانات، التى أدت أيضا إلى إجلاء حوالى 7200 شخص، حسبما قالت وكالة برنسا لاتينا الكوبية.

وأشارت الوكالة إلى أن الامطار الغزيرة أدت الى حدوث فيضانات فى العديد من المقاطعات الوسطى والشرقية من كوبا، مما أسفر عن آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وإلحاق أضرار مادية جسيمة.

وفاض نهرا هاتيبونيكو وتينيما ، مما تسبب في فيضانات في جزء من المدينة ، بينما تسببت الفيضانات في غرق تسعة من 33 حيوانًا في حديقة حيوانات في تلك المقاطعة، وفي لاس توناس ، تضرر حوالي 700 هكتار مزروعة بمحاصيل مختلفة.

وقال الرئيس ميجيل دياز كانيل على حسابه على تويتر "الأضرار جسيمة للمواطنين من الطرق والمساكن والزراعة ويستمر العمل لحماية واجلاء العائلات".

وتضررت الجسور والطرق ونظام الصرف الصحى فى أجزاء مختلفة من هذا الجزء من البلاد، وتم إلغاء خط النقل بالقطار من هافانا إلى شرق البلاد.