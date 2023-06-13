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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات بعد استئناف التداول

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 10:18 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات بعد استئناف التداول البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك في أول جلسة تداول بعد وقف نظام التداول أمس بسبب الخلل الفني.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 17814 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 3284 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 21508 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 7474 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 3594 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 5300 نقطة.

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