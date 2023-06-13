"احترس من اخضرار اللحوم".. بيطرية تنصح بتهوية لحم الأضحية قبل تجميدها

كتبت آية دعبس

حذرت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، من التعامل مع لحوم الأضاحى بشكل غير مناسب حتى يتحول لونها إلى الأخضر، مشيرة إلى عدة إجراءات لا بد من اتباعها للحفاظ على جودة اللحوم حتى يضمن المستهلك تناولها بشكل صحى، وهى: يجب وضع اللحوم بعيد عن بعضها فى مكان نظيف، وجيد التهوية وبعيد عن الشمس لمدة 4-5 ساعات لتشميع اللحم، وتكوين حمض اللاكتيك الذى يمنع التكاثر ونمو البكتيريا ويساعد فى تطرية اللحوم، وإكسابها مذاق جيد، كما يتم وضع اللحوم فى الثلاجة لمدة 5 ساعات آخرى حتى تكتمل عملية التشميع.

وأشارت سالى، إلى ضرورة تعبئة اللحوم فى أكياس شفافة مع تفريغ الهواء منها حتى نتجنب حروق التجميد، ويفضل عدم زيادة وزن الكيس عن كيلو لسهولة وصول التبريد لكافة القطع داخل الكيس، وعند وضع الأكياس فى الفريزر أترك فراغات بينها حتى يصل التبريد لكل اللحوم، كما يجب التأكد من قدرة الفريزر على التجميد قبل وضع اللحوم بها، وتجنب فتح وغلق الثلاجة باستمرار حتى نحافظ على درجة البرودة.